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Küçükçekmece Belediyesi, belediye çalışanlarıyla toplu iş sözleşmesi imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında 565 belediye çalışanı için toplu iş sözleşmesi imzalandı.Küçükçekmece Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından toplu iş sözleşmesinin imzalanması yönünde karar alındı.

Küçükçekmece Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında 565 belediye çalışanı için toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Küçükçekmece Belediyesi ve Tüm Bel-Sen arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından toplu iş sözleşmesinin imzalanması yönünde karar alındı. Alınan kararın ardından bugün belediye binasının önünde toplu iş sözleşmesinin imzalanması için tören düzenlendi. Düzenlenen törene Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Tüm Bel Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve belediye çalışanları katıldı. Törende 565 belediye çalışanı için toplu iş sözleşmesi imzalandı.
İmza töreninin öncesinde konuşan Başkan Çebi, "Ömrünün tamamını çalışanın emeğin yanında durmuş bunu kendisine bir vazife edinmiş ve bu uğurda önemli işler yapmış biri olarak bu toplu sözleşmeyi imzalayacağım. Bütün dünyada sendikal yükselişe destek vermiş ve toplumun örgütlenebilmesi için örgütlü toplumu savunmuş bunun da bedelini ödemiş bir siyasetçi ve Küçükçekmece Belediye başkanıyım. Bu konuda ben isterim ki benimle birlikte aynı düşünce de olan insanlar çalışanların çağdaş demokratik bir hukuk devletinde yaşarken kendileri de çağdaş bir insan gibi yaşayabilmeleri en büyük arzumuzdur. Eminim ki sendikalarımızın talebi arzusu ve mücadelesi de böyledir. Ülke şartları bizi her ne kadar zorlasa da çalışanın emekçinin yanında durmaya devam edeceğiz. İster görevde olalım isterse görevimizin dışında gene de bu mücadelenin yanında olacağımızı tüm çalışanlarımızın bilmesini isterim. Küçükçekmece umuyorum ki bugün imzalayacağımız iki yıllık bu toplu sözleşmeyle diğer belediyelerimize de örnek teşkil eder. Benim kanaatime göre çok daha fazlasını arzu etmeme rağmen ülkemizin ve belediyemizin şartlarını sonuna kadar zorlayarak böyle bir sözleşmeyi huzurunuza getirdik” diye konuştu.

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