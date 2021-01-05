Küçükçekmece Belediyesi’nin pandemi ile mücadelede 2020 performansı

Korona virüsün Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Pandemi ilan edilmesi ile birlikte aktif bir mücadele dönemi başlatan Küçükçekmece Belediyesi’nin, 2020 Nisan ayından bu yana sürdürdüğü çalışmalar hız kesmiyor.

İlçe genelinde halkın sağlığını korumak ve virüsün bulaş ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına yoğunluk kazandıran Belediye ekipleri, sosyal yardımdan, dezenfeksiyona; denetimden, kültür-sanata vatandaşların Covid-19 tedbirleri kapsamında hareket etmesi için önlemler almaya devam ediyor.

İletişim Merkezi köprü oldu

Küçükçekmece Belediyesi İletişim Merkezi çalışanları pandemi süreci boyunca özverili bir çalışma örneği sergileyerek, vatandaşların çağrılarını yanıtsız bırakmadı. Pandemi başından itibaren 363 bin 315 çağrıyı yanıtlayarak, vatandaşla iletişim noktasında köprü olan ekipler, İletişim Merkezi’ne gelen istek, talep ve şikayetleri ilgili birimlere iletti.

Sosyal yardımlar hız kesmedi

Sosyal yardımlarla kentte eşitlik hedeflenirken, ihtiyaç sahiplerine 2020 yılı boyunca 84 bin 795 koli gıda yardımı yapılarak, sosyo-ekonomik yönden ihtiyacı olduğu tespit edilen ve yemek yapamayacak durumdaki ailelere de 668 bin 888 porsiyon sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. 65 yaş üstü vatandaşların ilaç temini, market alışverişleri gibi ihtiyaçları talepleri doğrultusunda zabıta ekipleri tarafından karşılandı. İhtiyacı olan vatandaşlara da Küçükçekmece İyilik Merkezi Giyim Mağazasından kıyafet yardımı yapıldı.