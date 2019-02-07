IHAAW160121-ASA/07-02-2019
- Küçükçekmece Cennet Mahallesi’nde tüp bayiinde patlama meydana geldi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor
07.02.2019 16:01:21 TSI
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