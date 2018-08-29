KÜÇÜKÇEKMECE D-100'DE KAMYONET İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI; 2 ŞERİT TRAFİĞE KAPANDI (2)

Haber: ERSAN SAN İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de D-100 karayolunda meydana gelen kazada iki şerit trafiğe kapandı.

Kaza saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Topkapı istikametine seyir halinde olan sercis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs devrildi. Yaralanan sürüücü çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. 2 şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntüler

-Yaralı sürücü (ÖZEL)

-Kapanan yol

-Genel ve detaylar

