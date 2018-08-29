Küçükçekmece D-100'de kamyonet ile minibüs çarpıştı; 2 şerit trafiğe kapandı (3)

ERSAN SAN/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 karayolunda meydana gelen kazada iki şerit trafiğe kapandı. Kaza saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Topkapı istikametine seyir halinde olan servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs devrildi. Yaralanan sürüücü çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. 2 şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

