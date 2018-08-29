HABER

Küçükçekmece D-100'de kamyonet ile minibüs çarpıştı; 2 şerit trafiğe kapandı (4) (Aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:22 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 karayolunda meydana gelen kazada iki şerit trafiğe kapandı.

ERSAN SAN/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 karayolunda meydana gelen kazada iki şerit trafiğe kapandı. Kaza saat 12.20 sıralarında meydana geldi. Topkapı istikametine seyir halinde olan servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada minibüs devrildi. Yaralanan sürüücü çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. 2 şerit trafiğe kapandı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşanıyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Şırnak'ta kayalıklardan atlayan 200 koyun ve keçi telef olduŞırnak'ta kayalıklardan atlayan 200 koyun ve keçi telef oldu
Pisten çıkan uçak 'millet kıraathanesi' yapılacakPisten çıkan uçak 'millet kıraathanesi' yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Ünlü isimlere ahlaksız teklif! İfşa ettiler

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Filmlere taş çıkartacak 'yasak aşk' hikayesi! DNA testi sonuçlandı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Fillerin doğal yaşam alanları hangi kıtalardır? (Hadi ipucu)

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Başkan Aydın'dan '30 Ağustos' mesajı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

Büyük Taarruz'un Giresunlu şehitleri, mezarı başında anıldı

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum!

Zonguldak Valisi Ahmet Çınar: 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum!

Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

Özhaseki'den 30 Ağustos mesajı

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

MÜSİAD Başkanı Çelenk'ten Zafer Bayramı kutlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.