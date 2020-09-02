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Küçükçekmece’de 13 yaşındaki çocuk üzerindeyken balkon çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 02:38 | Son Güncelleme

Küçükçekmece’de iki katlı bir binanın 1’nci katında balkonda bulunan bir kişi balkonun çökmesiyle aşağıya düştü. Hafif şekilde yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece’de 13 yaşındaki çocuk üzerindeyken balkon çöktü

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Gece kuşu Sokak’ta saat 23:00 sıralarında meydana geldi.

KIZ ÇOCUĞU ÇÖKEN BALKONLA AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, sokak içerisindeki iki katlı bir binanın balkonunda bulunan N.C (13) isimli kız çocuğu, henüz belirlenemeyen bir sebeple çöken balkondan aşağıya düştü.

Balkonun çökmesiyle ortaya çıkan ses nedeniyle balkona yönelen ev sakinleri, küçük kızı çöken balkonunun beton parçaları içerisinde gördü. Mahalle sakinlerinin durumu polise bildirmesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Balkonun çökmesiyle hafif şekilde yaralanan küçük kızın ambulans gelmeden ailesi tarafından hastaneye kaldırıldığı belirtilirken küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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