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Küçükçekmece’de 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

29.10.2024 00:09
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Küçükçekmece'de 22 yaşındaki bir genç, otel odasında ölü bulundu. Gencin kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Küçükçekmece’de 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Olay, saat 16.50 sıralarında Küçükçekmece Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Şayir (22) bir gün önce otele yerleşti. Ertesi gün kendisinden haber alamayan otel çalışanları, durumu yetkililere bildirdi.

CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

Olay yerine gelen polis ekipleri, odaya girdiklerinde gencin cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemenin ardından Şayir’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Ekiplerin olayla ilgili araştırması devam ederken, gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Küçükçekmece otel
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