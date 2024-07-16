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Küçükçekmece'de akraba aileler arasında silahlı çatışma: 1'i ağır 10 yaralı

16.07.2024 18:33
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İstanbul Küçükçekmece'de akraba iki aile arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de akraba aileler arasında silahlı çatışma: 1'i ağır 10 yaralı

Olay, saat 15.00'da İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Kule Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akraba olan ve aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan bir taraf kahvede oturduğu sırada karşı grup arabalarla gelerek tartışmaya başladı.

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Taraflar önce sopa ve tekmelerle birbirini darp etti ardından aralarında silahlı çatışma çıktı. Yaşanan kavga ve çatışmada her iki gruptan da 1'i ağır 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

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POLİS HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları dağıtmak için havaya uyarı ateşi açtı. Polis daha sonra olay yerinde çevre güvenliği sağlarken, yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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Öte yandan olay yerinde yapılan incelemelerde patlamamış mermiler ve çok sayıda boş kovan bulundu. Durumu ağır olan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. (İHA-DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Silahlı çatışma
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