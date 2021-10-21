HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçükçekmece'de bin metrekarelik alan küle döndü

Küçükçekmece'de bin metrekarelik alan küle döndü

21.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de kafeterya ve kütüphanenin de içinde bulunduğu gençlik lokali yanarak küle döndü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yanan alanın bin metrekareyi kapsadığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de bin metrekarelik alan küle döndü

Yangın, saat 04.00 sıralarında Küçükçekmece Halkalı Mahallesi Pembegül Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, içerisinde kafeterya ve kütüphanenin bulunduğu yaklaşık bin metrekarelik gençlik lokalinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Lokalden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Lokalde çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan lokale müdahale etti. Polis ekipleri lokal ve çevresinde güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tedbir amaçlı olay yerinde bekletildi.

BİN METREKARELİK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen yangında alev alev yanan bin metrekarelik lokal küle döndü.
Lokaldeki yangın bitişiğinde bulunan diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınırken yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

AW446680_05

AW446680_03

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldüNesli tehdit altında! Sultan Sazlığında ilk defa Saz Horozu görüldü
PARTNERAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozlarıAleyna'nın annesi yine yaptı yapacağını! İşte son pozları
Korkunç! Gece vakti feci şekilde can verdiKorkunç! Gece vakti feci şekilde can verdi
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

A Haber muhabirinin sorusu damga vurdu

20 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

20 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Real Madrid'den Galatasaray paylaşımı

Real Madrid'den Galatasaray paylaşımı

Ronaldo duvara tosladı! Merih'ten müthiş gol

Ronaldo duvara tosladı! Merih'ten müthiş gol

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Protesto sonuç verdi! İmamoğlu interneti ücretsiz yaptı

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan yazılı açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan yazılı açıklama

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Bülent Arınç: Beni kodese mi tıkacaksınız?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Kılıçdaroğlu'ndan Bilal Erdoğan'a sert çıkış: Sen kimsin?

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

Davutoğlu'nun asansör kazasından yeni görüntüler

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin sözlerine yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.