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Küçükçekmece’de bir kişi yoldan geçenleri bıçakladı

25.05.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de yoldan geçen iki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, bir kişiyi de yumrukladı. O anlar kameraya yansırken, polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki kişi kimliği belirsiz bir şahıs tarafından caddenin farklı yerlerinde bıçaklandı.

İKİ KİŞİYİ BIÇAKLADI, BİR KİŞİYİ YUMRUKLADI

İki kişiyi rastgele bıçaklayan şahıs, daha sonra bir kişiyi de yumrukladı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşanan olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralılar, tedavilerinin ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
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