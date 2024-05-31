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Küçükçekmece'de bir otele el bombalı saldırı girişimi: Saldırgan kamerada!

31.05.2024 14:58
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İstanbul Küçükçekmece'de öğlen saatlerinde bir otele el bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Motosikletiyle olay yerine gelen bir çocuk tarfından atılan bomba patlamazken, otelde bulunanlardan biri bombayı atan kişiye silahla karşılık verdi. Yaralanan saldırgan hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece’de çalıntı motosikletle bir otelin önüne gelen şahıs, el bombası atıp silahla ateş açtı. Otelden silahla karşılık verilmesi üzerine yaralanarak kaçan şahıs kısa sürede yakalanırken, yaşananlar kameraya yansıdı.

EL BOMBASI FIRLATTI

Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir şahıs, 34 EKS 381 plakalı çalıntı motosikletle gelip otele el bombası attı.

El bombası patlamazken, motosikletten ateş edildiğini gören bir otel çalışanı silahla karşılık verdi. Yaralı olarak kaçmayı başaran saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa süre sonra yakalandı. Zanlı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İLK SALDIRI DEĞİL

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştiği otelde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından el yapımı patlayıcı ve boş kovanlar emniyete götürüldü. Aynı otele 3 Nisan tarihinde de uzun namlulu silahlarla saldırı gerçekleştirildiği ortaya çıktı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Habertürk ise olayı yapan kişinin çocuk olduğunu belirtti.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece otel bomba saldırı
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