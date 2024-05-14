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  4. İstanbul'da korku dolu anlar! Birden kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var

İstanbul'da korku dolu anlar! Birden kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var

14.05.2024 21:18
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Küçükcekmece'de ara sokaktan çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapan cipin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı. Kazada yaralılar var.

İstanbul'da korku dolu anlar! Birden kaldırıma çıkan otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var

Küçükcekmece'de bir araç direksiyon hakimiyetini kaybedip yayların arasına daldı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi, Merkez Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ara sokaktan caddeye çıkan otomobile çarpmamak için ani manevra yapan cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.

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5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI!

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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"ARAÇTAN KAÇAYIM DERKEN OKULA GİDEN ÇOCUKLARA VURUYOR"

Yaşananları anlatan Hakan Durmaz, "Diş hekimliğinin önünden araba çıkıyor, bayan sürücü o araçtan kaçayım derken, oradan geliyor buradakilere vuruyor. Kaldırıma çıkıyor. Okula giden çocuklara vuruyor işte. Ondan sonrası malum buraya kadar geliyor. 3 kişi diye ama bir kişi, inşallah hiçbir şeyi yoktur. Ama 3 kişiden birinin durumu ağzıma almak istemiyorum ama inşallah bir şeyi yoktur" dedi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Otomobil kaza
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