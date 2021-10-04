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Küçükçekmece’de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu

04.10.2021 01:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de çalıntı kaydı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak minibüsün neden yandığını araştırmak için inceleme başlattı.

Küçükçekmece’de çalıntı olduğu öğrenilen panelvan minibüs yanarak kül oldu

Olay saat 23.45’te Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çalıntı kaydının olduğu öğrenilen panelvan minibüs, park halinde iken yanmaya başladı.

ÇALINTI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cadde üzerindeki panelvan minibüsün yandığını gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan minibüsü söndürdü. Polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonunda minibüsün çalıntı kaydının olduğunu tespit etti.

Ekipler caddede güvenlik önlemleri alarak güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, park halindeki minibüsteki yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Küçükçekmece
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