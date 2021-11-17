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  4. Küçükçekmece'de dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Küçükçekmece'de dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

17.11.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de yaşanan korkunç olayda, anne ve babasını silahla öldüren 20 yaşındaki genç, siyanür içerek intihar etti. Öte yandan zanlının, dün sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda yapacaklarını yazdığı öğrenildi.

Küçükçekmece'de dehşet! Anne ve babasını öldürüp zehir içerek intihar etti

Edinilen bilgiye göre Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki sitede yaşayan Yusuf Çağrı Ekici (20), annesi Sakine Ekici (43) ve babası Yusuf Ekici'yi (43) mutfakta silahla ateş ederek öldürdü. Yusuf Çağrı Ekici işlediği cinayetlerden sonra yatağına gidip zehir içerek intihar etti.

VASİYETİNİ YAZMIŞ

Ekici'nin intihar etmeden önce yapacaklarını dün saat 21.47'de sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıktı. Ekici'nin sosyal medya paylaşımını gören arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, eve gittiklerinde 3 kişinin cansız bedeni ile karşılaştığı belirtildi.

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(DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar Küçükçekmece
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