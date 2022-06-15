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  4. Küçükçekmece'de dolmuş, anne ile çocuğuna çarptı! Kanlar içinde kaldı

Küçükçekmece'de dolmuş, anne ile çocuğuna çarptı! Kanlar içinde kaldı

15.06.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de meydana gelen feci kazada otobüsü sollayan dolmuş, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Kazada, kanlar içinde kalan anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece'de dolmuş, anne ile çocuğuna çarptı! Kanlar içinde kaldı

Feci kaza, dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan dolmuş, önündeki otobüsü sollamak için ters şeride girince, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarptı.

ANNE İLE ÇOCUĞU SAVRULDU

Anne ve oğlu çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekipleri haber verdi. Polis ekipler çevre güvenliğini sağlarken, anne ve oğlu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dolmuşçu polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor. (İHA)

rejt

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Küçükçekmece
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