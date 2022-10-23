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Küçükçekmece'de duvarında çatlaklar oluşan üniversite binası boşaltıldı, girişler yasaklandı

23.10.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de yan tarafındaki konut inşaatında istinat duvarı çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemenin ardından üniversite binası boşaltıldı. Üniversite, bir süreliğine uzaktan eğitime geçti. Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez de binaya girişin yasaklandığını söyledi.

Küçükçekmece'de duvarında çatlaklar oluşan üniversite binası boşaltıldı, girişler yasaklandı

Sefaköy'de Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir konut şantiyesinde zemini güçlendirmek için uygulanan fora kazıkları patlarken çökme yaşandı. Çökme nedeniyle şantiye sahasının yanındaki özel üniversitenin binasına bitişik barakalar yan yattı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

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Yapılan ilk incelemenin ardından duvarında çatlaklar oluşan üniversite binası tedbiren boşaltılıp, etrafına şerit çekildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

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"BİNAYA GİRİŞ YASAKLANDI"

Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi.

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BAŞKAN ÇEBİ'DEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de olay yerine gelerek şantiye sahasında incelemelerde bulundu. Çebi, çökme sonrası belediyenin ilgili ekiplerinin şantiyede incelemede bulunup, önlem aldıklarını bildirdi. Çöküntünün yaşandığı alanın dolgu yapılacağını aktaran Çebi, yapılan ölçümlere göre çevredeki konutlar için endişe edilecek bir durum olmadığını dile getirdi. (AA-DHA)

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