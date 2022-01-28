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  4. Küçükçekmece'de el freni çekilmeyen kamyonet fırına daldı

Küçükçekmece'de el freni çekilmeyen kamyonet fırına daldı

28.01.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de bakkala girmek için kamyonetinden inen sürücü yol kenarına park ettiği aracın el frenini çekmeyi unuttu. Sürücü kamyonetten indikten sonra yokuş aşağı giden kamyonet fırına dalarken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Küçükçekmece'de el freni çekilmeyen kamyonet fırına daldı

Kaza, saat 15.45 sıralarında Kanarya Mahallesi, Şahin Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü bakkala girmek için kamyonetini yol kenarında durdurup el frenini çekmeden aşağı indi. Sürücünün aşağı inmesinin ardından kamyonet yokuş aşağıya giderek cadde üzerindeki fırına daldı. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan olayı anlatan fırın sahibi İslam Ayhan, “Karşı tarafta el frenini çekememiş herhalde. Aracı park etmiş, indiği gibi araç kayıp direkt dükkanın içine girmiş. Yaralı yok sadece hasar var" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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