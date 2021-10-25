Küçükçekmece'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 32 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Küçükçekmece'de uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

DİDİK DİDİK ARADILAR

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona polis helikopteri havadan destek verdi. Adresler didik didik arandı. Operasyon düzenlenen adreslerden biri de Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Arı Kuşu Sokak'ta bulunan 6 katlı bir binanın 4'üncü katındaki bir daire oldu.

32 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İHA-DHA

