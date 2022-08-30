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  4. Küçükçekmece'de feci kaza! Motorlu kurye refüje çarparak hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de feci kaza! Motorlu kurye refüje çarparak hayatını kaybetti

30.08.2022 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana geldi. Sipariş götüren moto kurye kontrolü kaybederek, refüje çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Demhat Abukan hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de feci kaza! Motorlu kurye refüje çarparak hayatını kaybetti

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy sapağında meydana geldi. Sipariş götüren Demhat Abukan kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek, refüje çarptı. Kazanın şiddetiyle Demhat Abukan ve yolcu Yakup Aslan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekibi sevk edildi.

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Sağlık ekibi tarafından yapılan incelemede Demhat Abukan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yakup Aslan ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda trafik oluştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Motokurye kaza
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