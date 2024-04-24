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Küçükçekmece'de hareketli anlar! Maske ve eldivenlerle geldiler, kuyumcu silahını çıkartınca ortalık karıştı... Linç girişimi

24.04.2024 14:52
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Küçükçekmece'de ortalık bir anda karıştı. Kuyumcu dükkanını soyan 3 kişi kaçmaya çalışırken, mahalleli tarafından yakalanmak istedi. Şüphelilerden biri çevredekiler tarafından yakalanırken, yere yatırılan şahıs linç edilmek istendi. Kuyumcu peş peşe havaya ateş açarken, polis ekipleri kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece'de hareketli anlar! Maske ve eldivenlerle geldiler, kuyumcu silahını çıkartınca ortalık karıştı... Linç girişimi

Küçükçekmece'de'deki kuyumcu soygunu, saat 10.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 kişi, kuyumcuya girerek vitrinde bulunan altınları almaya çalıştı.

KUYUMCU SİLAHINI PEŞ PEŞE ATEŞLEDİ

Kuyumcu, şüphelileri durdurmaya çalışırken silah kabzasıyla yaralandı. Vitrinde bulunan altınların bir kısmını alan şüpheliler olay yerinden kaçmaya çalışırken kuyumcu peş peşe ateş etti.

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YAKALANIP LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Şüphelilerden biri çevredekiler tarafından yakalandı. Sandalye ile vurulan şüpheli yere yatırıldıktan sonra linç edilmek istendi. Diğer iki şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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"SİLAH SIKARAK KAÇTILAR"

Olayı gören Turan Şeker, "3 hırsız kuyumcuya girmiş. dükkanı soyuyorlardı. Bir hırsız camı kırıp dışarı çıkarken, vatandaşlar onu etkisiz hale getirdi. İki kişi silah sıkarak kaçtılar. Sonra polisler geldi. Yerlerde mermi kovanları var. Tezgahtaki bilezikleri çantaya doldurup götürdüler" dedi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu Küçükçekmece soygun
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