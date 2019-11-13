Küçükçekmece'de hastane karıştı! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdılar!

Küçükçekmece’de bulunan Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde akşam saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki aile arasında kavga çıktı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle hastane içinde başlayan kavga güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle dışarıda devam etti. Kavganın büyümesiyle silahlar çekildi.

Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan Ramazan Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Silahlı saldırganlar olay yerine geldikleri otomobile binerek uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

"KARDEŞİM YANIMDA YARALANDI"

Yaralanan Ramazan Ön'ün abisi, "İçeride kavga ettiler polisler dışarıya çıkardı. Dışarıya çıktık. Dışarda vurulduk. 3-4 kişi silahla ateş açtı. Kardeşim yanımda vurularak yaralandı. İki kurşun isabet etti. Ramazan Ön benim kardeşim. Biz annemi getirmiştik hastaneye." dedi. (İHA-DHA)