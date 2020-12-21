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  4. Küçükçekmece'de kahreden olay! 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

Küçükçekmece'de kahreden olay! 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

21.12.2020 05:51 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece'de kahreden olay! 14 yaşındaki kız çocuğu evinde ölü bulundu

Küçükçekmece’de 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşünde evinde ölü olarak bulundu. Çocuğun cansız bedeni karşısında aile sinir krizi geçirdi.

Kahreden olay, gece saatlerinde Küçükçekmece İstasyon Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sarıgül Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında oturan Y.I. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı rahatsızlandı.

HAREKETSİZ ŞEKİLDE YATIYORDU

Ailesi tarafından en yakın hastaneye götürülen Y.I., hastanede yapılan tedavinin ardından eve getirildi. İlerleyen saatlerde kızlarının durumunu kontrol etmek için odaya giren aile, kız çocuklarının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

ACILI AİLE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından, Y.I.’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Kız çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.

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Olay yerine gelen yakınları acılı aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

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Öte yandan, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, Y.I.’nın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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