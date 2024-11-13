HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Küçükçekmece'de kahreden olay! 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Menekşe Deresi'nde bulundu

Küçükçekmece'de kahreden olay! 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Menekşe Deresi'nde bulundu

13.11.2024 23:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece Gölü'ne açılmak için hareket eden balıkçılar, Menekşe Deresi girişinde kadın cesedi buldu. Yapılan incelemenin ardından cesedin 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğuna ait olduğu öğrenildi. Morga çağırılan acılı aile de kızı teşhis etti.

Küçükçekmece'de kahreden olay! 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Menekşe Deresi'nde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresinin içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denize açılan balıkçılar dere içinde bir ceset buldu.

AA-20241113-36186828-36186827-KUCUKCEKMECEDE_DEREDE_KADIN_CESEDI_BULUNDU

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine olay yerine dalgıç polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkararak inceleme yaptı.

AW328633_02

AİLE TEŞHİS ETTİ

Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan kız çocuğuna ait olduğu üzerinde duruldu.

ISTANBUL-BALIK-TUTMAK-ICIN-KUCUKCEKMECE-_420421_123992
İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Gelen aile, kızı teşhis etti.

AW328658_01

3 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞ

Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğunu kesinleşti.

AW328658_02 (1)

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
En Çok Okunan Haberler
F.Bahçe de devredeydi... Napoli G.Saray'a kapıları kapattı!

F.Bahçe de devredeydi... Napoli G.Saray'a kapıları kapattı!

Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler!

Narin Güran cinayetinde yeni görüntüler!

Nusret'e dolandırıcı şoku! Banka hesabından akılalmaz yöntemle para çekildi

Nusret'e dolandırıcı şoku! Banka hesabından akılalmaz yöntemle para çekildi

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

'Utanma, korku yok' O akıma ilgi gittikçe artıyor: Karanlık turizm!

Antalya'da 3 kardeş evlerinde ölü bulundu! Koli bandıyla kapı pençeleri kapatıp, tepside kömür yakmışlar

Antalya'da 3 kardeş evlerinde ölü bulundu! Koli bandıyla kapı pençeleri kapatıp, tepside kömür yakmışlar

Son dakika| Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlerine inceleme! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Son dakika| Ankara Büyükşehir Belediyesi konserlerine inceleme! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Columbia, Helly Hansen, Merrell... %70'e varan indirimler burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

Telefonunu değiştirmek isteyenler bu fırsat bir daha gelmez!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.