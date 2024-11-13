Küçükçekmece'de kahreden olay! 3 gün önce kaybolan 17 yaşındaki kız çocuğunun cansız bedeni Menekşe Deresi'nde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Fatih Mahallesi Menekşe Deresinin içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, denize açılan balıkçılar dere içinde bir ceset buldu.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü tespit etti. Bunun üzerine olay yerine dalgıç polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç polisler, cesedi sudan çıkararak inceleme yaptı.

AİLE TEŞHİS ETTİ

Yapılan incelemenin ardından üzerinde kimlik çıkmayan cesedin 3 gün önce kaybolan kız çocuğuna ait olduğu üzerinde duruldu.



İncelemenin ardından morga kaldırılan cesedin teşhisi için kaybolan kızın ailesi çağrıldı. Gelen aile, kızı teşhis etti.

3 GÜN ÖNCE KAYBOLMUŞ

Cesedin 3 gün önce Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesinde kaybolan 17 yaşındaki İnci Başaran'a ait olduğunu kesinleşti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır