Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Çığlığını duyan koştu: Beni öldürüyor

Olay, Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın giriş katında gece saatlerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle evdeki bir kadını silahla rehin aldı. Daireden gelen sesler üzerine komşuları durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Bir süre dairede bulunan şüpheli ile konuşmaya çalışan polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine hem müzakereci polis hem de özel harekat ekiplerini çağırdı. Müzakereci polis, dairede kadını rehin alan kişi ile temas kurarken, özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı. Bir süre sonra polisin ikna çalışması sonuç verirken, şüpheli rehin aldığı kadını serbest bıraktı. Şüpheli, polislere silahını vererek teslim oldu.

O ANLAR KAMERADA



Öte yandan, olay saniye saniye çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadının çığlık sesleri ve şüphelinin bağırması yer alıyor. Diğer görüntüde ise şüphelinin kafasına silah dayadığı anlar net şekilde gözleniyor. Görüntülerde ayrıca, şüphelinin polis ekiplerince gözaltına alındığı anlar da bulunuyor.