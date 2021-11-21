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  4. Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Görüntüleri ortaya çıktı

Küçükçekmece'de korku dolu anlar! Görüntüleri ortaya çıktı

21.11.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de müteahhit ile bir kafe sahibinin sokağa taşan kavgasına ait görüntüler ortaya çıktı. Dakikalarca devam ettiği görülen kavgaya bir süre sonra ikilinin yakınlarının da dahil olduğu görüldü. İki kişinin yaralandığı kavgada taraflar, ambulansla hastaneye götürülmüştü.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkan olay 8 Kasım'da saat 15.00 sıralarında Küçükçekmece Atakent 4. Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki kafe sahibiyle müteahhit olduğu öğrenilen kişi arasında tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesinin ardından müteahhittin olduğu grupla kafe sahibinin olduğu iki grup kavga etmeye başladı. Kafe sahibi kavga sırasında yaralanınca yanındaki silahı karşı gruba doğru ateşlemeye başladı. Silahtan çıkan mermiler bir kişiyi ayağından yaraladı.

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YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri geldi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken ambulansa alınan yaralılar hastaneye götürüldü. Defalarca ateşlenen silah nedeniyle çevrede panik oluştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
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