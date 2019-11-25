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Küçükçekmece'de korkunç olay! Pencereden atıldığı iddia edilen iki kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 17:18 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de pencereden atıldığı öne sürülen Zeynep K. (24) ve Aykut D. (30) hayatını kaybetti. Olayla ilgili Zeynep K.'nin eşi Hüseyin K. gözaltına alındı.

Olay Atatürk Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Çevre sakinleri, bir kadın ile bir erkeğin binanın 5. katındaki daireden aşağıya atıldığı iddiasıyla ihbarda bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler,

Zeynep K. (24)'nin öldüğünü yanındaki Aykut D. (30)'nin ise ağır yaralı olduğunu tespit etti. Ağır yaralı kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Kadının yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Polis olayla ilgili evde bulunan Zeynep K.'nin kocası Hüseyin K.'yi gözaltına aldı.

KADININ EŞİ: BALKONDAN ATLADILAR

Hüseyin K.'nın ilk ifadesinde eve geldiğinde eşinin kapıyı hemen açmadığını, açtığında ise sigara almak için mutfağa geçtiğini bu sırada da Aykut D.'nin montunu gördüğünü söylediği öğrenildi. Hüseyin K.'nın Aykut D. ile kavga ettiğini daha sonra Zeynep K. ve Aykut D.'yi odaya kilitleyerek akrabalarına haber verdiğini belirttiği öğrenildi. Hüseyin K.'nın ifadesinde, balkona çıkan Zeynep K. ve Aykut D.'nin aşağıya atladığını öne sürdüğü kaydedildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
PARASIZ KALAN KAFAYI SIYIRIYOR..?!!..SEBEBİ REİSDİR....
@carniceros rebebi 100 yıl öncr yapılanlar
ülkece tırlattık... saraydakilerin canı sağ olsun napalım... vatan sağ olsun..!
@8477 geçenlerde taşa takılıp yere düştüm. yapacak bir şey yok muş? saraydakilerin canı sağ olsun napalım.
@gnctrkcll81 seni gid akp li seni
@8477 kafanıza taş düşse reisten bileceksiniz ne diyim size
@8477 seni gidi chp li seniiii
yazık günah aile aile intihar ediyor geçemsizlik ve işsizlikten. allah yardımcımız olsun 4 çocuk babası olarak bile durum korkunç ekmek alacak paramız yok iş yok devlet sahip çıkmıyor seni dünya benmi getirdim diyor
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