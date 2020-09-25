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  4. Küçükçekmece'de korkutan görüntü! Hepsi aynı minibüsten çıktı

Küçükçekmece'de korkutan görüntü! Hepsi aynı minibüsten çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de minibüse ayakta 24 yolcu alan sürücü denetimler sırasında yakalanmaktan kurtulamadı. Ayaktaki yolcuların araçtan indirildiği minibüste şoföre de para cezası yazıldı.

Koronavirüs salgınını önleme kapsamında Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah ilçenin değişik noktalarında minibüslere yönelik denetim yaptı. Aşık Veysel Caddesi üzerindeki denetim noktasında durdurulan bir minibüste yasağa rağmen ayakta 24 yolcu bulunduğu tespit edildi. Ayakta bulunan yolcuları indiren polis ekipleri minibüs sürücüsüne hıfzıssıhha kanununa muhalefetten ceza yazdı.

Polis ekipleri ayrıca minibüs şoförlerinin birbirlerini uyarmalarına karşı polis arabasıyla seyir halindeyken de denetim yaptı. Polis arabasıyla seyir halindeyken tespit edilen 3 minibüse de Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten ceza yazıldı. Minibüste ayakta yolculuk yaparken indirilen bazı vatandaşlar da polise tepki gösterdi.

DHA


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