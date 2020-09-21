HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçükçekmece'de kumar operasyonu: 23 kişiye işlem yapıldı

Küçükçekmece'de kumar operasyonu: 23 kişiye işlem yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de dernek olarak faaliyet gösteren yere yapılan operasyonda 23 kişiye kumar oynamak suçundan adli işlem yapılırken, koronavirüs tedbirlerini ihlal etmeleri nedeni ile de para cezası uygulandı.

Küçükçekmece'de kumar operasyonu: 23 kişiye işlem yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" konusuna karşı Küçükçekmece'de çalışma yaptı. Gerçekleşen çalışmalar sonucunda Gültepe Mahallesi Şehit Özcan Demir Caddesi üzerinde bulunan ve dernek olarak faaliyet gösterildiği tespit edilen yerde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekipleri, adrese operasyon düzenlemek için harekete geçti. Polis ekiplerini fark eden bina önünde bekleyen Sabahattin B., elindeki telsizle içerideki kişilere haber verdi.

POLİS EKİPLERİ BASKIN YAPTI

Polis ekipleri durumu fark ederek Sabahattin B.'yi yakalayıp, baskın yaptı. Yapılan operasyonda kumar masaları, pullar, izleme bilgisayarı ve para sayma makinesi ele geçirildi. Baskın esnasında içeride bulunan 23 kişiye, "Kumar Oynamak" suçundan adli işlem yapılırken, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle de toplam 50 bin 905 lira para cezası uygulandı.

İş yeri sorumluları Dursun K., Hasan Murat K., Sabahattin B. isimli kişilere de adli işlem yapılırken, dernek adı altında kumar oynatılan yer, zabıta ekiplerince mühürlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Milli eğitim müdürlerinin fotoğrafı tepki çekmişti! Harekete geçildiMilli eğitim müdürlerinin fotoğrafı tepki çekmişti! Harekete geçildi
Titanik faciasında tek suçlu buz dağı değilmiş! 108 yıl sonra yeni bir neden daha bulundu: Güneş patlamaları Titanik faciasında tek suçlu buz dağı değilmiş! 108 yıl sonra yeni bir neden daha bulundu: Güneş patlamaları
En Çok Okunan Haberler
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Şıklığına gölge düştü! O da yakalandı
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Yeni kısıtlama kararları alınacak mı?
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Fenerbahçe golcü transferinde son virajda
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Diğer Haberler
Milli eğitim müdürlerinin fotoğrafı tepki çekmişti! Harekete geçildi
Milli eğitim müdürlerinin fotoğrafı tepki çekmişti! Harekete geçildi
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu? Halk ekmeğe zam geldi mi?
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini artırdı
İçişleri Bakanlığı okullarda güvenlik önlemlerini artırdı
Bakan Akar duyurdu! Türkiye-Yunanistan toplantısı yarın
Türkiye-Yunanistan arasında kritik toplantı
Melek Çetinkaya tahliye edildi, sosyal medyada olay oldu
Melek Çetinkaya tahliye edildi, sosyal medyada olay oldu
Yangından yaralı olarak kurtarılan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kırşehir'deki yangından kahreden haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.