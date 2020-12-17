Küçükçekmece'de ortalık karıştı! İki aile arasında silahlı bıçaklı kavga

Olay saat 13.30 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi, 1. Fatih Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre aralarında husumet bulunan 2 aile arasında önce tartışma ardından da silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ YARALI

Yaşanan kavgada 1 kişi silahla yaralanırken, 2 kişi de bıçakla yaralandı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri de çağırıldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Kavgaya karıştığı öğrenilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri inceleme yaparken yerlerde çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü.

Polisin olay ile ilgili soruşturması sürüyor.

(DHA)

