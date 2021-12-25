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Küçükçekmece'de ortalık savaş alanına döndü! İki grup arasında silahlı çatışma

25.12.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bir otoparkta, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olay yerinde 50'ye yakın mermi kovanı bulundu. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yanda çatışma anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Küçükçekmece'de ortalık savaş alanına döndü! İki grup arasında silahlı çatışma

Olay, gece yarısı İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre, otoparka iki otomobille gelen grup, otoparkta rastgele ateş açmaya başladı. Otoparkta bulunanların karşılık vermesi üzerine çıkan silahlı çatışmada ortalık savaş alanına döndü. Silahlı çatışmanın ardından saldırıyı gerçekleştiren grup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Çatışmada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, otoparktaki birçok otomobile kurşun isabet etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 50'ye yakın mermi kovanı bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kaçan silahlı saldırganların yakalanması için harekete geçti.

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ÇATIŞMA ANLARI SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan, otoparkta çıkan silahlı çatışma anları ve silah sesleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece silahlı saldırı
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