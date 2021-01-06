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  4. Küçükçekmece'de otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı

06.01.2021 07:13 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece'de otoparkta silahlı saldırı: 1 yaralı

Küçükçekmece'de bulunan bir otoparka yapılan silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Yaralı otopark çalışanı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay saat 05.15 sıralarında Fatih Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen biri otomobille olay yerine gelen kişi ya da kişiler otoparkta çalışan Abdullah Özcan'a silahlı saldırıda bulundu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Özcan hastaneye kaldırıldı. Bacağından yaralanan Özcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sırasında deliller tek tek toplandı. Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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