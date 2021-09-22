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Küçükçekmece’de piyanist tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

22.09.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de çeşitli mekanlarda piyanistlik yapan şahıs, arkadaşlık ettiği kadını karnından bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, gözaltına alınan piyanist ise tutuklandı. Öte yandan Filiz Akgöz’ün geçtiğimiz mayıs ayında Oktay K.’dan kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi.

Küçükçekmece’de piyanist tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Olay, 19 Eylül Pazar günü Küçükçekmece Atatürk Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Küçükçekmece’de çeşitli mekanlarda serbest piyanistlik yapan Oktay K. (35), sabah arkadaşlık ettiği Filiz Akgöz’ün (33) iş yerine gitti.

TAKSİDEN İNEREK EVİNE GİTTİ

İkili daha sonra taksiyle Oktay K.’nın evine giderken aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında sinirlenen piyanist, taksiden inerek başka bir taksiyle Atatürk Mahallesi’nde bir sitede bulunan evine gitti. Bir süre sonra Filiz Akgöz de Oktay K.’nın evine geldi.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, Akgöz kavga sırasında karnından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Ağır yaralanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Oktay K. olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede hayatını kaybeden kadının cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İşlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ifadesi alınan Oktay K., mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNTİHAR ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ

Filiz Akgöz’ün geçtiğimiz mayıs ayında Oktay K.’dan kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Öte yandan emniyette verdiği ilk ifade ortaya çıkan piyanist Oktay K.’nın "Tartışma alevlenince elinde bıçak vardı. Sakinleştirmeye çalıştım, bıçağı karnına sapladı. Yarasına tampon yaparak 112’yi aradım" dediği ileri sürüldü. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Küçükçekmece
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