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Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 21:21 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de ailesiyle parkta oturan polis memuru, kendisine bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi tabancayla vurdu. Polis memuru bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanırken vurulan kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Küçükçekmece'de polis, bıçakla saldırdığı öne sürülen kişiyi vurdu

Olay akşam saatlerinde Küçükçekmece Soğuksu'da bulunan Seyir Parkı'nda meydana geldi.

POLİS ÖNCE HAVAYA SONRA BACAĞINA ATEŞ ETTİ

İddialara göre eşi ile birlikte engelli çocuğunu rehabilitasyona getiren polis memuru, randevu saatini parkta oturarak beklemeye başladı. Bir süre oturduktan sonra parkta bulunan bir kişi polis memuru ve ailesini sözlü rahatsız etmeye başladı. Bıçak da çektiği belirtilen kişi, polis memurunu başından yaraladı. Polis memuru önce havaya, ardından da saldırganın bacağına ateş etti. Ayağa kalkıp polis memurunun üzerine yürüdüğü öne sürülen kişi, polisi bu kez de bacağından bıçakladı. Bunun üzerine polis memuru bir kez daha silahını ateşleyerek bu kişi vurdu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bacağından ve başından bıçakla yaralanan polis memuru hastaneye götürdü. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen kişinin cesedi ise yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)

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