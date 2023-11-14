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Küçükçekmece’de şiddetli fırtına iş yerinin kapısını söktü, çalışanı metrelerce ileriye savurdu

14.11.2023 16:38 | Son Güncelleme:
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Küçükçekmece’de fırtına bir iş yerinin kapısını yerinden söküp çalışanı yere savurdu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Cumartesi günü Küçükçekmece ilçesi Halkalı Yarımburgaz Caddesi üzerinde bulunan bir otomobil bakım servisinde yaşandı. Fırtına ve sağanak yağmur servis çalışanına zor anlar yaşattı. Servis çalışanı açık olan iş yerinin kapısını kapatmak istediği sırada şiddetli rüzgar, kapının bulunduğu cam bölmeyi yerinden sökerek parçaladı. Fırtınanın etkisiyle adam savrularak duvara çarptı. Hastaneye kaldırılan yaralının vücudunda ezikler olduğu öğrenildi. Fırtınan kapıyı yerinden sökmesi güvenlik kamerasına yansırken, geride bıraktığı hasar cep telefonu ile görüntülendi.

(İHA)

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