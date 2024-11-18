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  4. Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlar patladı! 14 yaşındaki çocuk öldü, 17 yaşındaki çocuk yaralandı

Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlar patladı! 14 yaşındaki çocuk öldü, 17 yaşındaki çocuk yaralandı

18.11.2024 23:17
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde iki çocuk arasında çıkan silahlı kavga kanlı bitti. 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, 17 yaşındaki çocuk yaralandı.

Küçükçekmece'de sokak ortasında silahlar patladı! 14 yaşındaki çocuk öldü, 17 yaşındaki çocuk yaralandı

Küçükçekmece Söğütlü Çeşme Mahallesi Gülbahar Sokak'ta yabancı uyruklu 14 yaşındaki S.A. ile 17 yaşındaki S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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İKİ TARAFTA SİLAHLA ATEŞ ETTİ!

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşürken, iki taraf da birbirine silahla ateş etti. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralılardan yabancı uyruklu S.A., hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.K.'nın ise ayağından yaralandığı öğrenildi.

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Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece kavga silah
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