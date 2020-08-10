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Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de iki grup arasında alacak verecek nedeniyle çıktığı iddia edilen sopalı ve bıçaklı kavgada,1 kişi yaralandı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de sopalı bıçaklı kavga kamerada

Kavga, Florya Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde yaşandı. Aralarında alacak, verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup öğle saatlerinde cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Sopa ve bıçakların kullanıldığı, zaman zaman da kadınların karıştığı kavgayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bıçakla yaralanan 1 kişi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken 1 kişi de gözaltına alındı. Öte yandan yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

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