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Küçükçekmece'de şüpheli paket alarmı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 08:56 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde yol ortasına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Yol trafiğe kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerine uzman ekipler bekleniyor.

Küçükçekmece'de şüpheli paket alarmı!

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece Halkalı

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