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  4. Küçükçekmece'de tahliye gerginliği! Belediye Başkanı bölgeye geldi

Küçükçekmece'de tahliye gerginliği! Belediye Başkanı bölgeye geldi

28.05.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de yıkım kararına rağmen evlerinden çıkmayan aileler, gerginliğe neden oldu. Bina sakinlerinden biri pencereye çıkıp kendini atacağını söylerken gerginlik, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin araya girmesiyle son buldu.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartman için yıkım kararı alındı. Karar kiracılara bildirildi. Kararı duyan apartman sakinleri, evlerinden çıkmayacağını söyledi. Bunun üzerine arsa sahibinin avukatı olay yerine polis çağırdı. Karşısında polisleri gören bina sakinleri evlerinden çıkmayacaklarını söyleyip, tepki göstermeye başladı. Polislerin uyarılarına rağmen apartman sakinleri, zorluk çıkarmaya başladı. Polis, sokakta geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir apartman sakini kadın ise 2'nci kattaki evinin penceresine çıkarak kendini aşağı atacağını söyledi. Bir kadın ise komşuları ile polisler arasında yaşananları gözyaşları içinde izledi.

BELEDİYE BAŞKANI BÖLGEYE GELDİ

Yaşanan gerginlik üzerine, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de sokağa geldi. Çebi, her iki tarafı dinledikten sonra arsa sahibinin avukatı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Çebi, telefon konuşmasında avukatı ikna ederek 15 gün süre istedi. Boşaltılması gereken apartmandakiler, 15 gün sonra belediyeye ait sosyal konutlara yerleştirileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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İstanbul Küçükçekmece

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