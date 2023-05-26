Küçükçekmece'de takla atan araç trafik ışıklarına çarptı: Yaralılar var

Kaza, saat 22.20 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Turgut Özel Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, en sağ şeritte ilerleyen ve henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, en sol şeritte ve aynı yönde seyir halinde olan başka bir otomobile çarptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde ilerleyen bir otomobile sol taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle arkadaki otomobil takla attı ve yolda savrularak trafik ışıkları direğine çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin ön camını kırarak, içeride bulunan 3 yaralıyı çıkardı. Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla çevredeki hastanelere sevk etti.



Öte yandan, kazaya neden olan ve henüz kimliği öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaları sürüyor. (DHA)

