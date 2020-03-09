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  4. Küçükçekmece'de trafik kabusu! 3 kilometrelik yolu 1 saat sürüyor

Küçükçekmece'de trafik kabusu! 3 kilometrelik yolu 1 saat sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2020 14:09 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kâbusuyla güne başlıyor. Vatandaşlar 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

İkitelli Caddesi’nde her sabah yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saatini trafikte geçiriyor. Hafta içi günlerde sabahları ve yağmurlu havalarda daha da artan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geliyor. İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

'HİÇ DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK, YILLARDIR BÖYLE'

Bölgede taksicilik yapan Ahmet Kantarcı, "Burada her zaman trafik olduğunu taksici olduğumuz için biliyoruz. Bunun önlemi, ileride bir döner kavşak var. Oradan direkt bir alt geçit yapılırsa burası kurtarır. Hiç değişen bir şey yok, yılladır böyle. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Millet işe gidiyor, ekmek peşinde” dedi.

Sabah trafiğinde kalan bazı vatandaşlar da 3 dakikalık yolu yaklaşık bir saatte gittiklerini söyledi. Her sabah aynı trafik çilesini yaşayanlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istediler.

Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece trafik

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