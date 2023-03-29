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Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

29.03.2023 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosiklet tamirhanesine gelen saldırganlar uzun namlulu silahlarla kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Emniyet güçleri kaçan 2 saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Küçükçekmece'deki silahlı saldırı, dün akşam saat 19.00 sıralarında Gültepe Mahallesi, Şahinler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, tamirhaneye gelen motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlar ile saldırı düzenlendi.

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Saldırı sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alınırken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmada, olay yerinde çok sayıda kovan bulundu. Polis, kimliği belirlenemeyen saldırganların yakalanması için çalışma başlatılırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (DHA-İHA)

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