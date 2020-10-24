HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Küçükçekmece'de vahşet! Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü

Küçükçekmece'de vahşet! Tartıştığı karısını defalarca bıçaklayıp öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 07:12 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında tartışma çıktı. M.Ü., tartışma sırasında eşi S.Ü.'yü defalarca bıçaklayıp öldürdü. Karısını öldüren koca polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Mehmet Akif Mahallesi 3. Sakarya Sokaktaki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede gece saatlerinde meydana geldi. S.Ü. ile kocası M.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ü. eşi S.Ü.'yü defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan kadın ağır yaralandı. Sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede S.Ü.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, eşini öldüren M.Ü.'yü gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Bina sakinlerinden cinayetle ilgili bilgi alan ekipler, dairede incelemelerde bulundu. Kocası tarafından öldürülen kadının cansız bedeni, polisin incelemesinin ardından ambulansla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Polisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandıPolisten kaçan hırsızlık şüphelisi, 5 metre yüksekten düşerek yaralandı
X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı! X-ray’de çıkan görüntüye kimse inanamadı! 99 poşet kokain çıktı!
En Çok Okunan Haberler
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan geçici insani ateşkeste anlaştı
Belarus'ta sokaklar yine karıştı
Belarus'ta sokaklar yine karıştı
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Burak Yılmaz'dan ağır küfürler!
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
Fransa'dan Arap ülkelerine 'boykot' çağrısı
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
Bakan Koca tarih verdi! Koronavirüs aşısı Aralık'ta Türkiye'de
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
İlk adım atılıyor! Bakan Soylu tarih verdi: 3 Kasım
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği
Bakan Koca'dan İstanbul'da toplantı trafiği
Konya'da gençlerin tartışması kanlı bitti
Konya'da gençlerin tartışması kanlı bitti
İstanbul'da korkunç olay! Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Boş arazide başından vurulmuş halde bulundu
Denizli'de 20 yaşındaki genç nakkaş iskeleden düşerek hayatını kaybetti
Cemaat yerde hareketsiz halde buldu! Genç nakkaşın korkunç ölümü
Malatya’da huzur uygulamasında PKK terör örgütü mensubu yakalandı
Malatya’da huzur uygulamasında PKK terör örgütü mensubu yakalandı
Aksaray'da korkunç kaza! 'Dur' ihtarına uymayan araç hurdaya döndü
'Dur' ihtarına uymadı feci şekilde hayatını kaybetti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.