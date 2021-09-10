HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Küçükçekmece'de yenilenecek caminin minaresi çelik halatla yıkıldı

Küçükçekmece'de yenilenecek caminin minaresi çelik halatla yıkıldı

10.09.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de yenilenmesine karar verilen Halkalı Yenidoğan Camii'nin minaresi, taşlar kesildikten sonra bağlanan çelik halatla çekilerek yıktırıldı.

İstasyon Mahallesi'ndeki 1'inci Yeni Cami Sokak'ta bulunan ve son dönemde tehlike arz etmeye başladığı belirtilen Halkalı Yenidoğan Camii'nin yıktırılarak yenisinin yapılmasına karar verildi. Bunun için bir yıkım firması ile anlaşma yapıldı. Görevliler öncelikle minareyi yıkmaya karar verdi. Cami ve minare yıkımında deneyimli şirket sahibi Yücel Özden, 45 metre yükseklikteki minarenin hassas noktasını belirleyerek yarısındaki taşları keserek ve bir bölümünün yerine ağaç takozlar koydu. Minaredeki taş kesiminin tamamlanmasından sonra bağlanan çelik halatın diğer ucu bir kepçeye bağlandı.

Cep telefonu ile kaydedilen yıkımda kepçenin hareketi ile cami birkaç saniye içerisinde istenen noktaya devrildi. Malzemeleri boşaltılan cami de kısa süre sonra getirilen iş makinesi ile yıktırıldı. Camiyi ayakta tutan kolonlardan birinin makas ile kesilmesi ardından yıllarca kullanılan yapı devrilerek yerle bir oldu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Valiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldıValiyi sarhoş bekçi karşıladı! Kapıyı açarken yere yığıldı
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
İlginç görüntü! E-5’ten uçak geçtiİlginç görüntü! E-5’ten uçak geçti
Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Dünyanın duymak istemeyeceği haber Japonya'dan geldi

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Bu rahatsızlığı olanlar dikkat! Bankalar kredi vermiyor

Afgan gazetecilere işkence! ''Kafanızın kesilmediğine dua edin''

Afgan gazetecilere işkence! ''Kafanızın kesilmediğine dua edin''

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

BioNTech aşısı yaptıranlar dikkat! Tarih belli oldu

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Tüm dünya bu olayı konuşuyor

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Valilik: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

15 yaşındaki kayıp kız 'ikinci eş' olarak ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Rüzgar türbin kanadını taşıyan TIR sıkıştı

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Ahmet Edip Uğur hayatını kaybetti!

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Rıdvan Dilmen'in asgari ücret yorumu olay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.