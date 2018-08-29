Küçükçekmece'de yola sülfirik asit dökülmesiyle ilgili 1 milyon lirayı aşkın ceza

Küçükçekmece'de kamyon kasasındaki varil içinde bulunan sülfirik asitin yola dökülmesiyle ilgili kamyon sürücüsüne, araç sahibine ve firmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ceza kesti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri '2872 Çevre Koruma Kanunu' kapsamında, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise, '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu' ve '4925 Karayolları Taşıma Kanuna' göre işlem yaptı.

BAKANLIK 1 MİLYON LİRA CEZA KESTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri yaşanan olaya ilişkin '2872 Çevre Koruma Kanunu' kapsamında ihmali olduğu iddia edilen kamyon sürücüsü V.S.'ye 250 bin lira, firmaya ise 750 bin lira para cezası kesti.

POLİS TRAFİK KANUNA VE TAŞIMA KANUNA GÖRE 3 BİN 800 LİRA CEZA KESTİ

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sürücüye, 'Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak', 'Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak', 'Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek' ve 'Muayene süresini geçirmek"ten işlem yaptı. '4925 Karayolları Taşıma Kanunu'na göre, sürücüye 'Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanmaktan', Ruhsat sahibine ise, 'Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan taşıt kullanan sürücünün işletmecisi olmak suçundan','Yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunmak' ve 'Yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullanıldığı' gerekçeleriyle toplamda sürücü N.Y.'ye bin 356 lira, Ruhsat sahibine ise toplamda 2 bin 432 lira para cezası kesti.

(DHA)

