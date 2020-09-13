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  4. Küçükçekmece'de yumruklu kemerli kavga! Polisler bile ayıramadı

Küçükçekmece'de yumruklu kemerli kavga! Polisler bile ayıramadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

İstanbul Küçükçekmece'de akrabalar arasında yumruklu, kemerli kavga yaşandı. Kavgayı 4 polis ayıramazken, olay bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

Küçükçekmece'de yumruklu kemerli kavga! Polisler bile ayıramadı

İnönü Mahallesi'nde bir sitede dün saat 18.30 sıralarında akraba oldukları belirtilen 6-7 kişilik bir grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Feci kavga, bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİSLER DE TEKME VE YUMRUKLARA MARUZ KALDILAR

Tekmeli yumruklu kavgada, taraflardan bazıları belindeki kemerlerini çıkararak birbirlerini darp etti. Bu sırada ikisi trafik polisi olmak üzere dört polis, kavgayı ayırmak üzere müdahalede bulundu. Ancak polisler, tarafları ayırırken zor anlar yaşadı. Tarafları güçlükle birbirinden uzaklaştırmaya çalışan polisler, zaman zaman kendileri de tekme ve yumruklara maruz kaldılar.

Kavgaya müdahale etmek isteyen bir kadın da yumruk darbesi yedi. Feci kavga sırasında bir kişi de eline metal bir çubuk alarak saldırıda bulundu. Siyah tişörtlü bir kişinin de arka cebinden aldığı bir cisimle, beyaz tişörtlü bir kişiyi darp ettikten sonra kaçtığı görüldü. (DHA)

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