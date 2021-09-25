Küçükçekmecede emlakçı dehşeti! Dükkan basıp kurşun yağdırdı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Küçükçekmece Gültepe Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Gültepe Mahallesi'nde emlakçılık yapan R.K, yine Sefaköy’de emlakçılık yapan E.B, ile bir dairenin satışı konusunda anlaşmazlığa düştü. Taraflar arasında tartışma büyüyünce R.K’nin telefondan E.B’ye küfür ettiği ileri sürüldü.

"ÖNCE AĞABEY SIKTI, SONRA KARDEŞİ"

Bunun üzerine E.B, abisi T.B’yi ve iki arkadaşını alarak R.K’nin Gültepe’deki ofisine gitti. Tartıştığı kişilerin geldiğini gören R.K, karşı tarafa yumruk vurdu. Bunun üzerine sinirlenen T.B, arabadan pompalı tüfek alarak havaya ateş açarak, kardeşine yumruk atan emlakçıya doğru koşmaya başladı. Ağabeyinin yanına gelerek elinden silahı alan E.B de havaya doğru iki el ateş ettikten sonra kavga ettiği emlakçıya doğru koşmaya başladı. Olayda R.K hafif şekilde yaralandı.

"VATANDAŞLAR ARAYA GİRDİ"

Bir esnaf ise silahla koşan E.B’yi görünce elinde pompalı tüfeği alarak, onu köşeye doğru götürdü. Daha sonra esnaf ve vatandaşların da araya girmesiyle havaya ateş açan kardeşler, geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olay yerine özel hareket polisleri sevk edildi. Gelen özel harekat polisleri çevrede güvenlik önlemi alırken diğer polis ekipler ise olay yerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardındanpolis kaçan kardeşleri yakalamak için çalışma başlatırken, diğer emlakçı R.K’yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Olayı anlatan Bayram Mustafa Ilıca isimli vatandaş, “Bir grup vardı, önce konuşuyorlardı. Bunlar emlak konusuyla ilgili konuşuyorlardı. Sonra bir beyefendi geldi, siz benim dükkanıma saldırmaya geldiniz deyince. Ona dalmaya başladılar. Sonra biri arka tarafa gidip silah çekti. Direk normal ve havaya sıktı, herkes kaçtı. Dürbünlü bir tüfekti. Biri havaya sıktı, sonra biri kendi silahını alarak havaya sıktı. Sonra adam kaçıp dönüp emlakçıya doğru döndü ve ‘seni öldüreceğim, bitireceğim. Sen o parayı alamazsın’ dedi. Sonra kaçtılar” diye konuştu.

İHA

