- Balıkçılar cep telefonuyla görüntüledi. - Küçükçekmece gölünde su samurunu görenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) KÜÇÜKÇEKMECE Göl’ü etrafındaki çevre sakinleri, gölde su samuru gördüklerini öne sürdü. Türkiye’de ve dünyada nesli tükenmekte olan bu tür, çevre sakinlerinin iddiasına göre Küçükçekmece Göl'ünde birden fazla. Su samurlarının geceleri ortaya çıktığını ve avlandıklarını ifade eden vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti. "10-15 SEFER GÖRDÜM" Küçükçekmece gölünde balıkçılık yapan ve su samurlarının iki tane olduğunu ifade eden Ferhat Küçükalkan, “İki tane var. Çiftler. Ekseriyetle iki üç günde bir görüyorduk. Şimdi 1 haftadır görmüyoruz. Bilhassa gece çıkıyorlar. Gündüz burası kalabalık olduğu için, kulübelere gelenler olduğu için çıkmıyorlar. Akşam üzere çıkıyorlar yani. Aşağı yukarı 10-15 sefer gördüm. Nesli tükendiğini bilsek yetkililere haber verirdik. Çok faydası oluyor. Fareler geziyor kulübelerimizde, yılanlarımız var . Onlardan bizi koruyor yani" ifadelerini kullandı.

"BİR METRE BOYLARINDAYDI" Gördüğü su samurunu cep telefonu kamerasına kaydettiğini söyleyen Küçükçekmece sakinlerinden Hüseyin Cemil Ege, “Burada barınakta teknem var benim. Akşamları hanım, çoluk, çocuk, baldız, bacanak geliyoruz. Akşam giderken Küçükçekmece Mimar Sinan Köprüsü'nün altında, aşağısında fare gibi bir şeyler gördük. Dikkatle baktık baktık, fareden daha iri bir şey göründü. Bir de baktık ki su samuru. Hemen birdenbire suya daldı, süratle kaçtı gitti. 1 metre boylarında falandı. Diğer sakinler buradaki barınakların altında yuva yaptığını, hatta yavruların da olduğunu biliyorlar ama genelde gündüzleri çıkmıyor, geceleri çıkıyor. Biz de zaten akşam gördük. İki kere gördük hatta. Bilmiyorduk neslinin tükenmekte olduğunu, eşe dosta haber verdik. Bayıldık, harika bir şeydi" şeklinde konuştu. Gölde tekneyle yaptığı gezinti sırasında su samurunu gören Bayram Topçu, “Bu su samurunu biz de gördük. Bir an nasıl bir şey olduğuna karar veremedik fakat arkadaşlar 'su samuru' deyince ilginç geldi. Çok hareketli bir hayvandı. Bayağı büyük, bir metrenin üzerinde. Ve çok hızlı hareket ediyordu. Daha önce gölün kenarında da gördüklerini söylemişti komşularımız ama inanmamıştık. Ama kendi gözümüzle görünce şok olduk yani" ifadelerini kullandı.