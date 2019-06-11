Küçükçekmece ’Kardeşlik Festivali’ başlıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Türkiye’nin sanatsal ve kültürel değerleri ile renklerini Kardeşlik Festivali’nde bir araya getiriyor.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeşlik Festivali’nde Türkiye’nin sanatsal ve kültürel değerleri ile renkleri bir araya geliyor. İç Anadolu, Trakya Rumeli ve Balkan, Doğu, Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi’nin yöresel ve folklorik değerlerinin tanıtılacağı festival, 12 Haziran 2019 Çarşamba günü Fevzi Çakmak Meydan’da başlıyor.

10 gün boyunca her akşam farklı bir kültür mirasımızın tanıtımına ev sahipliği yapacak olan festivalde, ulusal ve yöresel sanatçılar sahne alacak. İllerin tanıtımlarının yapılacağı gecelerde Küçükçekmeceliler, omuz omuza, gönüllerince eğlenirken birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik mesajları verecek.

