Küçükçekmece kurban pazarının tek kadın besicisi

Eşinin yardımıyla hayvancılığa başlayan Hasiye Güler, Küçükçekmece kurban pazarındaki tek kadın besici olarak kurbanlıkların bakımını ve satışını gerçekleştiriyor. Kadınların her işin üstesinden gelebileceğini ifade eden Güler, pazarın ilgi odağı olurken pazarlık için karşısında kadın besiciyi görenler şok oluyor.

Küçükçekmece Kurban Pazarı’nda kurbanlıkların bakımını ve satışını gerçekleştiren Hasiye Güler, vatandaşların ilgi odağı oldu. Kurbanlıkların bakımı zor olsa da kadınların her işin üstesinden gelebileceğini düşünen ve eşinin desteğiyle hayvancılığa başlayan Güler, 25 yıldır bu işi sevgi ile yapıyor. Güler, kurban satış alanındaki tek kadın olması dolayısıyla kurban pazarındaki diğer satıcılardan da ilginç yorumlar alıyor. ‘Hanım Ağa’ lakabı ile kurban pazarındaki yerini alan Güler, hayvanlarına da özenle bakıyor. Hayvanlarını Ağrı Dağı’nda otlatıp İstanbul’a getirerek satışını gerçekleştiren Güler, 27 büyükbaş hayvanını sattığını dile getirdi. Kurbanlıkların bakımıyla uğraşmaktan elleri incinen Güler, bileklik takarak işine devam ediyor. Öte yandan kurban pazarına gelen müşteriler ise pazarlık için karşılarında Hasiye Hanımı görünce büyük şaşkınlık yaşıyor.